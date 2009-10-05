Тимошенко: КМУ и НБУ выполняют условия Меморандума с МВФ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство и Национальный банк Украины выполняют условия Меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на селекторном совещании с главами облгосадминистраций по вопросам подготовки предприятий теплокоммунэнерго и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период.

“На сегодняшний день все монетарные “маяки”, которые есть в нашем меморандуме о взаимопонимании с МВФ, выполняются Нацбанком и правительством. Не просто выполняются, а еще есть 20-30% запаса. Потому, если вам будут говорить, что последующее рефинансирование невозможно из-за монетарных показателей, знайте, что это не так», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.