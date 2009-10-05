Ющенко примет участие в заседании глав СНГ в Молдове
14:07, 05 октября 2009Финансы
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9 октября т.г.
9 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует принять участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Республике Молдова.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы.
По ее словам, среди вопросов, которые будут обсуждаться на заседании, - совместные мероприятия по преодолению последствий мирового финансового кризиса.
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