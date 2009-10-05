Ющенко примет участие в заседании глав СНГ в Молдове

9 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует принять участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Республике Молдова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы.

По ее словам, среди вопросов, которые будут обсуждаться на заседании, - совместные мероприятия по преодолению последствий мирового финансового кризиса.