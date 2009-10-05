СП: Правительство продолжает «бюджетные манипуляции»

Секретариат Президента Украины заявляет, что правительство продолжает «бюджетные манипуляции».

Об этом говорится в Аналитической записке о состоянии выполнения Государственного бюджета Украины за январь-сентябрь 2009 года, текст которой передан УНИАН пресс-службой Президента Украины.

«…Без разного рода манипуляций, в основном, таких как: существенная коррекция плановых показателей доходов общего фонда Государственного бюджета, авансовых платежей по налогам и задержек бюджетного возмещения НДС налогоплательщикам, картина выполнения в текущем году Госбюджета по доходам – неутешительная», - говорится в аналитической записке.

По информации президентской канцелярии, всего за 9 месяцев т.г. план по доходам общего фонда Госбюджета был снижен на 22,955 млрд. грн. или на 17,5%. В сообщении указывается, что за три квартала 2009 года годовой план по доходам общего фонда Госбюджета выполнен всего на 58,4%.

В Секретариате Президента также указывают на увеличение просроченного к возмещению НДС. С начала года эта сумма увеличилась на 72%, и на 1 октября 2009 года составила 5,104 млрд. грн., и это несмотря на то, что Госказначейство отчитывается о стопроцентном выполнении плана по возмещению НДС.

Как сообщалось, Государственный бюджет Украины за январь-август 2009 года сведен с дефицитом 14,6 млрд. грн. За указанный период доходы Госбюджета составили 135,348 млрд. грн. ( в т.ч. общего фонда - 98,563 млрд. грн.), кассовые расходы - 149,940 млрд. грн., (в т.ч. общего фонда – 116,093 млрд. грн.).

Справка УНИАН. На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 239,215 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 183,980 млрд. грн.), расходы – 267,677 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 193,640 млрд. грн.). Это предусмотрено в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,178 млрд. грн., в том числе дефицит общего фонда – 9,244 млрд. грн.

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.