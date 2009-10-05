HSBC неожиданно свернул программу расширения кредитования
14:50, 05 октября 2009Финансы
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Приближается второй удар кризиса
Крупнейший банк Европы – британский HSBC - неожиданно приостановил реализацию планов по расширению кредитной политики. Как пишет лондонская газета Financial Times, соответствующее распоряжение отдал руководитель банка Майкл Джогеган, который пришел к выводу о приближающемся втором ударе финансового кризиса.
"Я считаю, что будет новое падение", - заявил он в интервью изданию.
Сейчас крупный западный бизнес приходит к выводу о том, что неизбежный демонтаж правительствами ведущих индустриальных стран программ по стимулированию деловой активности, величина которых достигла 2,5 трлн долл., вызовет серьезные потрясения в мировой экономике в результате нового кредитного кризиса, передает ПРАЙМ-ТАСС.
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