HSBC неожиданно свернул программу расширения кредитования

Крупнейший банк Европы – британский HSBC - неожиданно приостановил реализацию планов по расширению кредитной политики. Как пишет лондонская газета Financial Times, соответствующее распоряжение отдал руководитель банка Майкл Джогеган, который пришел к выводу о приближающемся втором ударе финансового кризиса.

"Я считаю, что будет новое падение", - заявил он в интервью изданию.

Сейчас крупный западный бизнес приходит к выводу о том, что неизбежный демонтаж правительствами ведущих индустриальных стран программ по стимулированию деловой активности, величина которых достигла 2,5 трлн долл., вызовет серьезные потрясения в мировой экономике в результате нового кредитного кризиса, передает ПРАЙМ-ТАСС.