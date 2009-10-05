Эксперт: дефицит бюджета может составить 6,4% ВВП

Дефицит Государственного бюджета по итогам 2009 года может составить 6,4% ВВП.

Об этоп говорится в обзоре финансовых рынков, подготовленном аналитиками ING Bank Ukraine, которым располагает УНИАН.

При этом, эксперты отмечают, что это может произойти, не смотря на то, что дефицит Госбюджета сократился на 6,4% в августе, однако, остается достаточно значительным. Так, в августе Сводный бюджет был перевыполнен (на 1,1. млрд. грн.), однако по результатам 8 месяцев т.г. по-прежнему сохраняется значительный дефицит (16,7 млрд. грн.).

«Сезонные выплаты налога на прибыль за квартал оказали наибольшее

влияние на рост бюджетных поступлений в августе. Поскольку улучшение бюджетного баланса было временным сезонным фактором, ухудшение данного показателя происходит уже в сентябре, поскольку экономические перспективы на текущий год выглядят довольно туманно», - говорится в сообщении.

Эксперты указывают, что среди основных источников бюджетных доходов обеспокоенность вызывает сокращение поступлений от подоходного налога с физических лиц, наблюдаемое второй месяц подряд (-8,3% в августе, по сравнению с июлем), что может быть связано со снижением уровня заработной платы, а также с ростом уровня безработицы вследствие экономического кризиса.

Кроме того, девальвация гривни в августе т.г. также может быть одной из возможных причин снижения поступлений от таможенных сборов на 4,2% в августе по отношению к июлю.

«Снижение всех видов налоговых поступлений негативно отразилось на балансе Государственного бюджета в текущем году, при этом предвыборный период не

позволяет значительно сократить какие-либо бюджетные расходы. Таким образом, мы полагаем, что существуют серьезные предпосылки для значительного дефицита бюджета. Мы ожидаем, что он составит 6,4% ВВП. При этом, для покрытия дефицита правительство будет вынуждено увеличить денежную массу, поскольку не может рассчитывать на другие источники финансирования», - указывают эксперты.

Как сообщал УНИАН, Государственный бюджет Украины за январь-август 2009 года сведен с дефицитом 14,6 млрд. грн. За указанный период доходы составили 135,348 млрд. грн. (в т.ч., общего фонда - 98,563 млрд. грн.), кассовые расходы - 149,940 млрд. грн., (в т.ч., общего фонда – 116,093 млрд. грн.).

На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 239,215 млрд. грн. (в том числе, общего фонда – 183,980 млрд. грн.), расходы – 267,677 млрд. грн. (в том числе, общего фонда – 193,640 млрд. грн.). Это предусмотрено Законом «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,178 млрд. грн., в том числе, дефицит общего фонда – 9,244 млрд. грн.

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.