Межбанк: доллар подешевел

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,4630/8,4910, к 12:00 цены упали – 8,3925/8,4350. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,4055/8,4430 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2810/0,2825, к 12:00 цены снизились - 0,2785/0,2802. К закрытию цены установились на уровне 0,2791/0,2804.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,1800 (+0,0925).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4580/1,4650.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,3680/12,4120, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз - 12,2580/12,3160. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли – 12,2805/12,3395.