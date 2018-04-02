Бюджет-2010: о рисках доходной части…

Чрезмерная концентрация бюджетных ресурсов на сохранении социальных стандартов в условиях глубокого спада экономики закономерно привела к недофинансированию капитальных расходов в этом году. Осознавав неэффективность такого подхода, правительство на следующий год разработало более сбалансированную расходную часть бюджета, что, безусловно, является позитивным сдвигом бюджетно-налоговой политики. Однако, помешать реализации конструктивных инициатив Кабинета министров могут потенциальные «дыры» в доходной части бюджета.

Традиционно излучая оптимизм относительно макроэкономической ситуации в стране, Кабинет министров заложил в бюджете на 2010 г. значительный номинальный рост доходов бюджетов всех уровней. В частности, ожидается, что доходы сводного бюджета вырастут на 51,3 млрд. грн., или на 16,7% в сравнении с планом на текущий год. Правительство не публикует прогнозируемый показатель дефлятора ВВП, однако на основании его корреляции с ИСЦ (прогнозируемая инфляция 9,7%) можно предположить, что реальные доходы сводного бюджета даже уменьшатся. Однако, ключевой вопрос заключается в том, насколько в этом году фактические доходы сводного бюджета недотянут до плана. По предварительным оценкам, исходя из величины текущего разрыва, недобор может составить около 20%. В этом случае доходы госбюджета в 2010 г. должны увеличиться на 112 млрд. грн., что явно является завышенной планкой.

Рис. 1. - Динамика доходов сводного бюджета, млрд. грн.

Увеличению доходов бюджета должны способствовать три ключевых фактора:

1. Рост реального ВВП на 3,7%;

2. Инфляция в размере 9,7%;

3. Повышение фискального давления на экономику.

Максимальный прирост доходов правительство ожидает по статье «налоговые поступления» (Рис. 2). В сравнении с планом на текущий год, их объем должен увеличиться на 37,9 млрд. грн, или на 21,3% против плана на 2009 г. Даже если допустить, что в этом году план будет выполнен, такой рост с коррекцией на инфляцию оказывается необоснованно оптимистичным. В реальности же налоговые платежи в этом году будут намного меньше запланированных. По госбюджету (по сводному показатели не публикуются) за январь-сентябрь падение налоговых платежей в сравнении с аналогичным периодом 2008 г. составило 20%, или 26,9 млрд. грн. Если такой разрыв сохранится и дальше, недобор по статье «налоговые платежи» по итогам года достигнет 33,76 млрд. грн.

Рис. 2. - Структура доходов сводного бюджета по базовым статьям, млрд. грн.

Таким образом, если отталкиваться от сравнительной базы этого года доходов по факту, то ожидаемый объем прироста налоговых поступлений в 2010 г. видится попросту нереальным – около 60 млрд. грн., или на 30% больше, чем в текущем году.

Правительство не указало факторы, которые должны были бы обеспечить такие доходы. Кроме формулировок «улучшение инвестиционного климата» или «приостановление падения» серьезных аргументов, которые бы подтверждали прогноз, Кабинет министров не приводит. Это вполне объяснимо, поскольку таковых по состоянию на начало октября нет.

Достаточно интересной представляется структура отдельных статей налоговых поступлений (Рис. 3).

Рис. 3. – Структура налоговых поступлений сводного бюджета, млрд. грн.

Наибольший рост правительство ожидает по платежам налога на добавленную стоимость (НДС). В 2010 г. Кабинет министров планирует собрать на этой статье 27 млрд. грн. больше, или почти на треть, против плана на текущий год. При этом поступления НДС в общий фонд госбюджета должны возрасти почти на 50 млрд. грн, или в 1,7 раза (!!!). Очевидно, что одного лишь прироста ВВП на 3,7% и роста импорта на 6,3% явно не достаточно для столь резкого увеличения платежей по данному налогу.

Стоит отметить, что рост импорта спрогнозирован на базе обменного курса гривни на уровне 7,50 грн./долл. В случае же дальнейшего обесценивания национальной валюты рост импорта может оказаться меньшим прогноза, соответственно, упадут платежи «импортного» НДС, на который приходится 37,2% (!) всех налоговых поступлений и 70% всего НДС. Увеличить план правительство, скорее всего, намерено за счет:

1. Уменьшения возмещения НДС. В 2010 г., несмотря на прогнозируемый рост экономики и экспорта, Кабинет министров заложил возмещение налога на уровне 20,86 млрд. грн, что на 16 млрд. меньше, нежели план на этот год. Вырученные ресурсы правительство автоматически зачислило в доходную часть бюджета. Сокращение объема возмещенного НДС, по нашему предположению, осуществлено благодаря надежде правительства, что оно сможет возмещать часть налога готовой продукцией, например, зерном.

2. Сужения объема предоставляемого налогового кредита и жесткой борьбы с налоговыми ямами. В этом вопросе правительство заняло достаточно решительную позицию, однако вызывает сомнение, что ГНАУ сможет эффективно выполнить поставленную задачу. При этом проблема заключается не в некомпетентности налоговиков, а в несовершенстве налогового законодательства, коррупции судебной системы и отсутствии адекватной системы борьбы с минимизацией налогообложения.

Весьма спорным с точки зрения реальности выполнения является и план по доходам налога на прибыль. Кабинет министров ожидает от него поступлений в размере 48,3 млрд. грн. На этот год правительство изначально закладывало план в 41,9 млрд. грн, однако позже пересмотрело в сторону уменьшения, что было закономерным, учитывая, что за восемь месяцев этого года в бюджет поступило только 20,9 млрд. грн. Безусловно, с нормализацией ситуации в экономике финансовый результат предприятий улучшится, однако правительство почему-то уверено в пропорциональности этого роста. На самом деле налог на прибыль традиционно падает глубже, нежели ВВП, а в фазе восстановления экономики растет медленнее. Это объясняется тем, что после спада для предприятий приоритетным является увеличение загрузки мощностей, а не максимизации прибыли. Проще говоря, компании склонны увеличивать обороты предприятия даже за счет снижения рентабельности.

Кроме того, правительство намерено более чем в два раза увеличить совокупные (на внутреннюю + ввезенную продукцию) поступления от акцизов – почти до 30 млрд. грн. Закладывая столь стремительный рост от уплаты акцизов, правительство то ли надеется на рост производства и импорта подакцизных товаров (алкоголь, пиво, табачные изделия, автомобили, топливо), либо намерено в следующем году в очередной раз повысить ставки. Конфликт ситуации заключается в том, что, повышая ставки (а именно этот механизм, очевидно, будет использован), производство группы подакцизных товаров будет снижаться.

Касательно ресурсных и экологических платежей, то здесь правительство отказалось от существенного повышения налогов. Законом про госбюджет на следующий год правительство намерено поднять ставки платы за добычу полезных ископаемых всего 8,6%. Для всех видов полезных ископаемых усиление фискального давления на этом заканчивается, а вот для нефти, газа и газового конденсата вводиться дополнительный коэффициент, который удваивает ставку сбора. Кроме того, специально для нефти и газа увеличен сбор за геологоразведочные работы, выполненные за счет госбюджета на 12% и 15%, соответственно.

Таб. 1. Динамика ожидаемых поступлений от ресурсных и экологических платежей, млн. грн.

Благодаря повышению ставок ресурсных и экологических сборов и платежей (сюда для удобства также включены ряд статей, который в классификации доходов отображается в статье «неналоговые поступления»), правительство намерено выручить в следующем году 22 млрд. грн., что на 3 млрд. грн. больше, чем оно ожидает в текущем году. К слову, учитывая масштаб эксплуатации природных ресурсов Украины, такая сумма является чрезмерно заниженной, и именно эта статья могла бы стать дополнительным источником денежных поступлений. Однако, учитывая, что среди членов провластной коалиции присутствуют те, кто имеет интерес в сырьевых секторах экономики, Кабинет министров, вряд ли, пойдет на повышение ресурсных и экологических платежей. По меньшей мере, до президентских выборов.

Таким образом, ожидания правительства по статье налоговых поступлений можно оценить как необоснованно оптимистичные, особенно если в качестве сравнительной базы рассматривать факт, а не план этого года. В этом году покрывать недобор налогов позволяет перевыполнение плана неналоговых поступлений.

Правительство уверено, что в следующем году доходы по этой статье также продемонстрируют позитивную динамику. На следующий год прирост должен составить 13,4 млрд. грн., большую часть которого должен покрыть НБУ. Если в этом году Нацбанку поставили план в 4 млрд. грн, то на следующий – 10,5 млрд. грн. Правда, здесь остается непонятным, какую сумму должен будет уплатить НБУ в случае, если правительство таки заставит его выплатить позитивную разницу между доходами и расходами за текущий год (9,8 млрд. грн). Напомним, на внеочередной сессии Верховная Рады после долгих дискуссий таки преодолела вето Президента Украины Виктора Ющенко на Закон «О внесении изменений в законы Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и «О Национальном банке Украины», касающийся перечисления Нацбанком 9,8 млрд. грн. на подготовку Евро-2012. Согласно статье 5 Закона Украины «О Национальном банке Украины», НБУ и его учреждения (кроме хозрасчетных, которые облагаются налогами в общем порядке) по итогам года в случае превышения сметных доходов над сметными расходами вносят в госбюджет следующего за отчетным года положительную разницу. Таким образом, если в этом году регулятор перечислит 9,8 млрд. грн, то в следующем его план должен составить 0,7 млрд. грн. В связи с этим, план по статье «неналоговые поступления» также является весьма рискованным, и выполним только в случае стечения благоприятных обстоятельств.

В итоге можем констатировать, что ожидания правительства по доходной части бюджета, не имеют под собой надежных оснований, что является ключевым фактором дальнейшего увеличения дефицита бюджета. Ситуацию усугубляет тот факт, что Кабинет министров не имеет надежных источников его покрытия. Прежде всего, это касается прогнозируемого объема внутренних заимствований.

Очевидно, что в Украине нет лишней ликвидности на сумму 104 млрд. грн. Для того, чтобы привлечь такие деньги, правительству придется либо заставить НБУ напечатать эквивалентное количество гривни, либо продать иностранным инвесторам облигации с доходностью 22-25%, что недопустимо. Завышенным также является план поступлений от приватизации. Как показала сделка с ОПЗ, иностранные инвесторы не готовы платить высокие цены за украинские предприятия, да еще в условиях политической нестабильности. К тому же, в случае, если президентом будет избран кандидат от оппозиции, приватизация и вовсе может быть заблокирована из-за конфликта интересов.

Таким образом, сделав прогрессивный шаг в направлении сбалансирования расходов бюджета, правительство не сумело обеспечить надежную ресурсную базу для финансирования этих расходов. В итоге ситуация может закончиться тем, что все доходы бюджета снова пойдут на финансирование социальных расходов, поскольку большинство из них является защищенными статьями бюджета, а прогрессивные проекты снова останутся без денег…

Алексей Молдован, Центр антикризисных исследований (для УНИАН)