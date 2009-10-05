«Дельта Банк» реорганизовался

ООО "КБ "Дельта" реорганизовалось в публичное акционерное общество (ПАО).

Об этом сказано в сообщении банка, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, 1 октября 2009 г. была осуществлена соответствующая запись в Государственный реестр банков и проведена государственная регистрация новой редакции устава банка.

ПАО «Дельта Банк» является правопреемником всего имущества, прав и обязанностей ООО «КБ «Дельта».

Справка УНИАН. ООО «КБ «Дельта» зарегистрировано 9 февраля 2006 года, получило лицензию Национального банка Украины 20 апреля 2006 года.

Активы банка на 1 июля т.г. составляли 5 млрд. 520,339 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов - 3 млрд. 952,278 млн. грн., обязательства - 4 млрд. 936,818 млн. грн., уставный капитал – 510 млн. грн., собственный капитал - 583,521 млн. грн.

Прибыль ООО «КБ «Дельта» по итогам первого полугодия т.г. составила 6,655 млн. грн. В 2008 году банк увеличил чистую прибыль в 14 раз – до 67,124 млн. грн.

100% акций КБ «Дельта» владеет Николай ЛАГУН.