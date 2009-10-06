МВФ берет кредит в 13,7 млрд долл. у Испании и Нидерландов

МВФ занимает на антикризисные цели 7,7 млрд долл. у Нидерландов и 6 млрд долл. у Испании.

Как сообщила пресс-служба Фонда, это предусмотрено новыми заемными соглашениями между МВФ и финансовыми и банковскими властями двух стран.

Шаги предприняты в рамках выполнения решений апрельского саммита G20 ведущих мировых держав по борьбе с глобальным финансово-экономическим кризисом. Саммит решил собрать на эти цели дополнительно 500 млрд долл.

Доля ЕС составляла до 75 млрд евро, с тех пор она была увеличена еще на 50 млрд долл., передает ИТАР-ТАСС.