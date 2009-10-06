Стамбул сегодня принимает "G186"

Представители руководства 186 стран обсудят пути выхода из мирового финансового кризиса на открывающейся сегодня в Стамбуле ежегодной сессии Международного валютного фонда /МВФ/ и Всемирного банка /ВБ/. Местные СМИ отмечают, что в условиях самого крупного за последние 60 лет финансового кризиса Турция организует одно из важнейших экономических мероприятий.

Основной задачей форума, активная подготовка к которому ведется в Стамбуле уже неделю, является координация действий международных финансовых структур для эффективного управления кредитными средствами, квотирования наиболее пострадавших от кризиса экономик. По словам президента ВБ Роберта Зеллика, стамбульское заседание "является вторым по значимости после прошедшего в США саммита большой двадцатки". "Тем, кто не смог приехать в Питтсбург, здесь предоставляется возможность. То есть, это встреча Группы 186-ти", - сказал он.

Накануне стало известно, что международные финансовые структуры, такие, как Международный банк реконструкции и развития и ВБ, приняли решение направить более 160 млрд долл. в помощь развивающимся странам. Руководители этих организаций отмечают, что в мировой экономике наблюдаются процессы восстановления и роста, хотя положительная динамика может остановиться и вновь перейти в спад в будущем году. Главной задачей национальных правительств местные эксперты называют эффективную борьбу с безработицей, которая, по некоторым оценкам, в 2010 г может стать беспрецедентно высокой в мировом масштабе, и более 90 млн человек окажутся за чертой бедности.

Ряд местных профсоюзных и общественных объединений протестуют против данного форума и в целом политики МВФ и ВБ, являющейся "примером капиталистической системы, ввергнувшей в бедность и страдания миллионы людей". Как ожидается, сегодня в Стамбуле состоится массовый митинг протеста профсоюзов, передает ИТАР-ТАСС.