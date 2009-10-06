ВБ: Мировой экономике вновь угрожает спад

Мировая экономика может вновь пережить спад. Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом накануне заявил президент Всемирного банка Роберт Зеллик в Стамбуле на совместной пресс-конференции с главой Международного валютного фонда Домиником Строссом-Каном.

"Когда в 2010 году правительства остановят экономическую поддержку, вновь может подняться процентная ставка. От этого у нас нет гарантий. Рост мировой экономики начался, но может остановиться. Сможет ли восстановиться, самое главное, частный сектор, обеспечивающий рабочие места, гарантии нет", - сказал Р.Зеллик.

Он указал, что для эффективного преодоления кризиса необходимо увеличить право голоса развивающихся стран в ВБ.

Он также сообщил, что до середины будущего года Всемирный банк окажет финансовую помощь наиболее пострадавшим от кризиса странам. Кредитная программа банка в размере 100 млрд долл. рассчитана на 3 года.

Р.Зеллик также сказал, что провел переговоры с министром финансов США Тимоти Гайтнером относительно увеличения капитала и реформирования ВБ и заручился его поддержкой в этих вопросах.

Д.Стросс-Кан выразил похожую точку зрения относительно отмечающегося ныне рост мировой экономики и подчеркнул, что основной проблемой является безработица. "Кризис ударил одновременно и по развитым, и по развивающимся странам, однако выход из этого периода различный для каждого из государств. Некоторые сделают это раньше, некоторым понадобится больше времени", - сказал он. Глава МВФ также отметил, что в любом случае, "начиная с текущего момента, нужно подождать 8-10 месяцев", чтобы более конкретно можно было говорить о ходе преодоления кризиса.

Относительно вопроса об открывающейся 6 октября в Стамбуле осенней сессии МВФ и ВБ Р.Зеллик заявил, что "это заседание является вторым по значимости после прошедшего в США саммита G20". "Тем, кто не смог приехать в Питтсбург, здесь предоставляется возможность. То есть, это встреча G186", - сказал президент ВБ.