В мировой экономике происходит смена лидеров, когда на место некогда мощной финансовой "семерки", известной как G7, приходит другая группа стран, получившая название Е7. Она включает быстро развивающиеся новые экономики: Бразилию, Россию, Индию, Китай, Турцию, Индонезию и Мексику.

Согласно опубликованным сегодня в Лондоне последним подсчетам известной аналитической службы PricewaterhouseCoopers, к началу 2030 г. произойдет удвоение ВВП мировой экономики - до 143 трлн долл. в нынешних ценах. При этом на страны группы Е7 придется 40% мирового ВВП, а на G7, которая объединяет США, Японию, Германию, Великобританию, Францию, Италию и Канаду, - 30%.

Как отмечают специалисты, процесс перераспределения сил в мировой экономике многократно ускорился с нынешним кризисом. Больше всего от него пострадали финансово-индустриальные державы Запада, экономики которые оказались в недостаточной степени гибкими.

Одновременно быстро развивающиеся страны, имеющие более современные модели экономического развития, смогли во многом перехватить инициативу в движении вперед. Так, именно на новые рынки сейчас устремился все расширяющийся поток инвестиций, быстро растет в этих странах и внутренний потребительский рынок.

В результате, отмечают аналитики PricewaterhouseCoopers, Е7 превращается в новую и мощную силу, которая во многом определит пути дальнейшего развития мировой экономики, передает ПРАЙМ-ТАСС.