В США лопнули еще три банка

Еще три банка прекратили существование в минувшие выходные в США. Федеральная корпорация страхования вкладов /ФКСВ/ взяла на себя управление Warren Bank в штате Мичиган, активы которого составляли 538 млн. долл., а депозиты - свыше полумиллиарда долларов, а также двумя более мелкими банками в штате Миннесота. Это обошлось фонду депозитного страхования почти в 300 млн. долл.

С начала года в США обанкротились 98 банков, что стало во многом следствием убытков, понесенных ими в результате невозврата займов на покупку коммерческой недвижимости и других проблемных кредитов на волне финансового кризиса и спада, охватившего экономику США. Эти банкротства обошлись фонду депозитного страхования в 25 млрд. долл., что превысило его финансовые возможности.

В следующие 4 года издержки краха банков могут достичь 100 млрд долл. Причем наибольшее число банкротств, как ожидается, придется на нынешний и будущий годы.

Столкнувшись со столь мрачной перспективой, совет директоров ФКСВ на прошлой неделе принял беспрецедентное решение, предложив американским банкам произвести предоплату в размере 45 млрд долл., что адекватно страховой премии за 3 года вперед.

Корпорация пользуется полными гарантиями правительства США. Это означает, что застрахованы все вклады, не превышающие 250 тыс. долл. Кроме этого у корпорации, помимо страхового фонда, имеются многомиллиардные резервы для покрытия возможных убытков, в том числе "заначка" в виде 22 млрд долл. наличными.

Сейчас число так называемых проблемных банков в списке ФКСВ увеличилось с 305 в первом квартале этого года до 416 в конце июня, что является наивысшим показателем за последние 15 лет, передает ПРАЙМ-ТАСС.