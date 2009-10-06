«Кредитпромбанк» профинансировал строительство 1-й очереди метзавода в Павлограде

ОАО «Кредитпромбанк» предоставил предприятию группы ООО «ТСА – стил групп» кредит на сумму 10,5 млн. долл. для строительства первой очереди Павлоградского металлургического завода (Днепропетровская обл.), запуск которого состоится до конца 2009 года. Об этом сообщается в пресс-релизе «Кредитпромбанка», переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, новый метзавод, строительство которого находится на завершающем этапе, будет специализироваться на производстве квадратной заготовки и арматурного проката. На первом этапе на Павлоградском метзаводе создано около 150 новых рабочих мест с последующим их увеличением до 250 на втором этапе. Опытная партия продукции будет получена до конца ноября 2009 года.

"В проекте реализованы передовые технологии с использованием новейшего оборудования, которое отвечает всем экологическим стандартам. По мнению экспертов, установленное на предприятии оборудование является наиболее энергоэффективным, так как для выплавки металла используются электродуговые печи, печь-ковш, а также машина непрерывного литья заготовки (МНЛЗ)», - отмечается в пресс-релизе.

На первом этапе реализации проекта Павлоградский метзавод будет производить квадратную заготовку, вторым этапом станет введение в эксплуатацию прокатного цеха. После реализации второго этапа проекта, предприятие сможет производить металлопродукцию с высокой добавленной стоимостью – арматуру и круг. Планируемый объем производства первой очереди проекта 150 тыс. тонн металлопродукции в год, с последующим увеличением до 250 тыс. тонн. Продукция предприятия ориентирована на экспорт и имеет возможность гибкого изменения ассортимента конечной продукции для удовлетворения конъюнктуры рынка.

«Финансовые вливания осуществлялись по линии проектного финансирования с привлечением средств международных финансовых организаций. Только на первом этапе банк выделил более 10 млн. долларов США и продолжит сотрудничество с предприятием в дальнейшем», - приводятся в пресс-релизе слова заместителя Председателя Правления Кредитпромбанка Игоря ГОЛОСЕНИНА.

Справка УНИАН.ОАО «Кредитпромбанк»создан в 1997 году, является правопреемником ООО «Инкомбанк-Украина».

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 13,154 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 11,57 млрд. грн., обязательства - 11,733 млрд. грн., уставный капитал - 1,35 млрд. грн., собственный капитал - 1 млрд. 421,539 млрд. грн.

Основными акционерами банка являются: компания Homertron Trading Limited (Ирландия) - 34,0038% и Fintest Holding Limited (Кипр) - 38,5837%, которые контролирует гражданин Греции Константинос ПАПУНИДИС - 6,6929%, прямое и опосредованное участие – 79,2804%.