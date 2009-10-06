В еврозоне розничные продажи сократились на 0,2%

За август т.г. объем розничных продаж в еврозоне сократился на 0,2%, по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом исчислении этот показатель снизился на 2,6%.

Жители еврозоны начали экономить на покупках, что вполне оправданно в условиях кризиса. Хотя это крайне невыгодно для торговли и бизнеса в целом. Для европейской экономики даже небольшой рост - огромный успех.