В еврозоне розничные продажи сократились на 0,2%

10:42, 06 октября 2009
Финансы
0

За август т.г. объем розничных продаж в еврозоне сократился на 0,2%, по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом исчислении этот показатель снизился на 2,6%.  

Жители еврозоны начали экономить на покупках, что вполне оправданно в условиях кризиса.  Хотя это крайне невыгодно для торговли и бизнеса в целом.  Для европейской экономики даже небольшой рост - огромный успех.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter