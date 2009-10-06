Курс покупки-продажи доллара в комбанках понизился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,36 грн./долл., продают – по 8,45 грн./долл. Курс немного понизился по сравнению с 5 октября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,26-8,41 грн./долл., по продаже – в пределах 8,40-8,50 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках почти не изменился, по сравнению с 5 октября, и сегодня составляет 12,26/12,46 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,10-12,36 грн./евро, по продаже – в пределах 12,37-12,70 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 5 октября, повысился на 0,4% и составляет 0,2701 грн./рубль, курс продажи – понизился на 0,4% – до 0,2826 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,279 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,279-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,34 грн./долл., что на 0,5% дешевле, чем вчера, продажи – 8,45 грн./долл., на 0,4% дешевле.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,25-8,38 грн./долл., по продаже – в пределах 8,40-8,50 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева почти не изменился с 5 октября, и сегодня составляет 12,27/12,46 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,15-12,32 грн./евро, по продаже – в пределах 12,40-12,70 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 5 октября, повысился на 0,4% и составляет в среднем 0,2664 грн./рубль, продажи – понизился на 0,6%, до 0,2827 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2058-0,276 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,279-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,32/8,52 грн., евро – 12,15/12,50 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,35/8,53 грн., евро – 12,10/12,70 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,35/8,47 грн., евро – 12,20/12,45 грн., рубль – 0,273/0,283 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 6 октября, составляет: гривни к доллару США – 8,01, к евро – 11,707416, к российскому рублю – 0,2659.