"Инпромбанк" и банк "Столица" ищут инвесторов

ОАО «Инновационно-промышленный банк» («Инпромбанк») и ОАО «Банк «Столица», в которых введена временная администрация Национального банка Украины, объявили о поиске инвесторов с целью финансового оздоровления.

Об этом говорится в сообщениях банков в газете «Голос Украины» (№187 от 6 октября).

В сообщении «Инпромбанка» указывается, что ориентировочная сумма средств, необходимая для финансового оздоровления банка, составляет 250 млн. грн. Заявки инвесторов принимаются до 28 октября 2009 года.

Справка УНИАН. "Инпромбанк" основан в 1993 году и на сегодня входит в 4-ю группу украинских банков.

По итогам первого полугодия 2009 года банк получил прибыль в 192 тыс. грн.

По данным НБУ, на 1 июля 2009 года в состав акционеров банка входили: Олег ТОКАРЬ - 15,0226%, Олег ГАПОН - 14,6878%, Алексей ЛЕЛЮК - 11,8821%, Сергей ПРОБЫЛОВ - 10,0004%, Владимир СЕМИНОЖЕНКО - 13,3327%, Вера ЧЕТВЕРИКОВА (опосредованное участие) - 11,8821%.

С 11 сентября в банке введена временная администрация сроком на один год, временным администратором назначен Алексей УГРИМОВ.

Банк «Столица» основан в 2004 году. Мажоритарным акционером банка является Валентин ИСАК, который владеет 88,35% акций.

С 20 июля 2009 года в банке введена временная администрация сроком на один год, временным администратором банка назначен Игорь ПОЛХОВСКИЙ.