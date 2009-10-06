Австралия подняла ставку рефинансирования

Резервный банк Австралии сегодня на своем заседании принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта - до 3,25%. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Bloomberg.

В Центробанке этот шаг объяснили стабилизацией экономической ситуации и снижением рисков резкого спада ВВП. Австралия, таким образом, стала первой из крупнейших экономик мира, где ставка была повышена.

Управляющий Резервного банка Гленн СТИВЕНС при этом отметил, что ставка может расти и дальше в ближайшие месяцы. "Оснований для сохранения ставки на таком низком уровне больше нет", - подчеркнул он. Ставка в последние полгода находилась на 49-летнем минимуме.

В отличие от большинства развитых экономик, Австралия сумела избежать рецессии. В первом полугодии ВВП страны вырос на 1 процент, тогда как в США и большинстве стран Европы он в этот период снизился. Сохранением экономического роста Австралия обязана высокому спросу на свои сырьевые ресурсы со стороны стран Восточной Азии, в первую очередь, Китая.

Центробанки всего мира стали резко снижать ставки рефинансирования в 2008 году на фоне глобального кредитного кризиса. Это делалось для того, чтобы увеличить объем ликвидности в финансовой сфере и облегчить доступ к кредитам как банкам, так и рядовым заемщикам.

В результате, в большинстве государств ставки были опущены до исторических минимумов. В частности, Центробанк Европы понизил ее до 1 процента, а ФРС США - до диапазона 0-0,25 процента. В России размер ставки к началу октября понизился до 10 процентов.

Справка УНИАН. В июле т.г. НБУ сообщил, что будет проводить рефинансирование коммерческих банков по базовой ставке 17% годовых. Кроме того, Национальный банк Украины с 12 августа снизил учетную ставку с 11% до 10,25%.