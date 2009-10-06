Законопроект о "минималке" разрушит финсистему Украины

Принятие в первом чтении законопроекта о повышении социальных стандартов – «это не просто популизм, это системная антигосударственная работа», направленная на полную дестабилизацию финансовой системы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что в парламенте состоялось «достаточно опасное событие – при поддержке Партии регионов и группы, которая ориентирована в НУ-НС исключительно на Виктора ЮЩЕНКО, был принят в первом чтении закон о повышении социальных стандартов». По мнению первого вице-премьера, принятие в целом данного закона «может привести к полному разрушению финансовой системы нашего государства». По словам А.ТУРЧИНОВА, поскольку не предусмотрены источники финансирования дополнительных расходов из госбюджета, остается один путь – эмиссия, которая может «окончательно уничтожить гривню».

Первый вице-премьер-министр также подчеркнул, что в последнее время можно наблюдать «синхронизацию действий оппозиции и окружения Президента Украины». А.ТУРЧИНОВ не исключил, что Президент, «объединив свои усилия с Партией регионов, направленные на дестабилизацию ситуации в стране», быстро подпишет данный закон в случае его принятия.

А.ТУРЧИНОВ считает, что в таком случае глава государства выступит «как один из соавторов дестабилизации ситуации в стране». А.ТУРЧИНОВ отметил, что действия Президента Украины и Партии регионов - «это не просто работа против правительства». По его словам, «это фактически война против собственной страны». «Эту войну начали, срывая приватизацию Одесского припортового завода, и сейчас ее хотят продолжить путем разрушения финансовой системы», - заявил первый вице-премьер-министр.

А.ТУРЧИНОВ не исключил, что правительство может обратиться в Конституционный Суд с представлением по данному закону в случае его принятия. Он отметил, что Кабинет министров Украины будет действовать в правовом русле.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 октября, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы в 2010 году». За данный законопроект проголосовали 259 из 444 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Верховная Рада также приняла решение о сокращении процедуры рассмотрения во втором чтении данного законопроекта с 14 дней до 7-ми.

Согласно законопроекту, предусматривается установить прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законопроектом предусмотрено установить минимальную заработную плату с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.