"Нафтогаз" до конца дня рассчитается с "Газпромом"

НАК «Нафтогаз Украины» до конца дня рассчитается за российский газ в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам начальник управления по связям с общественностью и СМИ НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Сегодня «Нафтогаз Украины» рассчитается с ОАО «Газпромом» в полном объеме», – сказал он.

При этом В.ЗЕМЛЯНСКИЙ добавил, что в сентябре компания закупила около 2 млрд. кубометров российского газа, за который должна заплатить около 400 млн. долл.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Украина до сих пор вовремя и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.