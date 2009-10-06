ВР вечером заслушает отчет о выполнении бюджета

Верховная Рада сегодня во время вечернего пленарного заседания будет рассматривать вопросы, касающиеся бюджетного процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом перед закрытием утреннего пленарного заседания сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

В повестке дня предусмотрен отчет о выполнении госбюджета за 2008 год и первое полугодие 2009 года, информация Совета Национального банка Украины об основных принципах денежно-кредитной политики на 2010 год, а также представление проекта закона о госбюджете на 2010.