Минфин Британии намерен заморозить зарплаты бюджетникам

Канцлер Казначейства (министр финансов) Великобритании Алистер Дарлинг во вторник объявил о планах правительства заморозить зарплаты высшему руководящему составу бюджетных организаций, сообщает РИА Новости.

Дарлинг направил письмо органам по пересмотру окладов бюджетникам, в котором рекомендовал заморозить зарплаты 40 тысячам руководителей на период 2010-2011 года, главным образом - судьям и руководителям в системе Национальной системы здравоохранения NHS, сообщает пресс-служба казначейства. "Жесткий, но реалистичный пересмотр зарплатной политики необходим", - заявил Дарлинг. Данная мера, по словам канцлера, позволит повысить до 1% зарплаты 700 тысячам работников среднего звена бюджетных учреждений - врачам, стоматологам и тюремным служащим. Планы правительства не затрагивают при этом учителей, полицейских и больничных санитаров, а также военнослужащих. Инициатива главы Минфина уже подверглась резкой критике со стороны профсоюзов и оппозиции. Британская медицинская ассоциация (The British Medical Association) в официальном заявлении назвала меры по пересмотру политики окладов "крайне разочаровывающей"и обвинила Дарлинга в ведении "политических игр"за несколько месяцев до всеобщих выборов в стране. Оппозиционная Консервативная партия, которая в эти дни проводит свою ежегодную конференцию в Манчестере, также обвинила министра в циничности. "Теневой"министр финансов Джордж Осборн, выступая перед делегатами конференции во вторник, в очередной раз подтвердил, что консерваторы намерены вести сокращения зарплат главным образом среди министерских работников. В частности, "тори"намерены, в случае прихода к власти, сократить зарплаты работникам министерств на 5%, таким образом, премьер-министр будет получать меньше на 6,5 тысяч фунтов в год, а министры - на 4 тысячи меньше. Консерваторы также намерены заморозить зарплаты всем депутатам на весь срок работы следующего парламента, что позволит сэкономить до 250 тысяч фунтов в год.