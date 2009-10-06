Курс доллара к российскому к рублю упал на 25 коп.

Курс американского доллара по отношению к российскому к рублю сегодня упал на 25 копеек, оказавшись ниже отметки 30 рублей за доллар и обновив минимум с начала года. Курс единой европейской валюты к рублю также немного снизился.

Стоимость бивалютной корзины, состоящей и 0,45 евро и 0,55 доллара, упала сегодня на 10 копеек относительно уровня вчерашнего закрытия и составила 36,16 рубля.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами tomorrow на единой торговой сессии ММВБ, по которому определяется официальный курс ЦБ РФ, понизился сегодня на 24,63 копейки до уровня 29,8322 рубля - это минимум с 1 января. Средневзвешенный курс евро снизился на 6,3 копейки до уровня 43,9459 рубля, передает ПРАЙМ-ТАСС.