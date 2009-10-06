В мировой экономике смена лидеров: Е7 меняет G7

В мировой экономике происходит смена лидеров, когда на место некогда мощной финансовой "семерки", известной как G7 приходит другая группа стран, получившая название Е7. Она включает быстро развивающиеся новые экономики: Бразилию, Россию, Индию, Китай, Турцию, Индонезию и Мексику.

Согласно опубликованным сегодня в Лондоне последним подсчетам известной аналитической службы "ПрайсуотерхаусКуперс" /PricewaterhouseCoopers/, к началу 2030 года произойдет удвоение ВВП мировой экономики – до 143 триллионов долл в нынешних ценах. При этом на страны группы Е7 придется 40 проц мирового ВВП, а G7, которая объединяет США, Японию, Германию, Великобританию, Францию, Италию и Канаду, - 30 проц.

Как отмечают специалисты, процесс перераспределения сил в мировой экономике многократно ускорился с нынешним кризисом. Больше всего от него пострадали финансово-индустриальные державы Запада, экономики которые оказались в недостаточной степени гибкими, сообщает ИТАР-ТАСС .