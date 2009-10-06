На закрытии межбанка доллар вырос

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,3260/8,3720, к 12:00 цены упали – 8,2850/8,3170. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись - 8,3105/8,3410 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2785/0,2805, к 12:00 цены снизились - 0,2774/0,2789. К закрытию цены откатились к уровню 0,2781/0,2797.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,8025 (-0,2581).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4650/1,4745.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,2440/12,3085, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз - 12,1980/12,2430. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли – 12,2405/12,2880.