Статья в Independent обрушила доллар

Курс доллара США к евро и японской иене во вторник упал до годового минимума на фоне опубликованной британской газетой Independent информации о планах стран Персидского залива, России, Китая, Франции и Японии отказаться от американской валюты при расчетах за нефть, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Так, на торгах во вторник днем курс доллара к иене упал до рекордно низкой отметки в 87,11 иены, а курс евро к доллару превысил, в свою очередь, двухлетний максимум в 1,4842 доллара.

Как сообщает агентство, причиной массового желания игроков избавиться от американской валюты стала опубликованная ранее во вторник статья в Independent о вероятном отказе ряда стран от доллара США в качестве международного платежного средства при покупке и продаже нефти.

По данным газеты, в тайных переговорах, проходивших на уровне министров финансов и глав Центробанков, обсуждалась возможность введения новой валютной корзины для оплаты энергоносителей, которая будет состоять из золота, иены, юаня, евро и новой объединенной валюты государств-членов Совета сотрудничества стран Залива.

При этом в своей статье Independent ссылается на банковские источники в Гонконге и Персидском заливе. В свою очередь, представители стран, по данным газеты, принимающих участие в "тайном сговоре", отказались комментировать информацию или же сообщили, что ничего не знают о происходящих переговорах. Так, вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин, принимавший участие в мероприятиях годовой сессии МВФ и Всемирного банка в Стамбуле, отказался комментировать этот вопрос.

В свою очередь заместитель Кудрина Дмитрий Панкин сообщил журналистам, что по линии Минфина таких переговоров не велось. "Со стороны Минфина мы эту тему не обсуждали", - сказал замминистра. "На нашем уровне, - нет. Мы даже и не мечтаем об этом", - заявил, в частности, министр нефтяной промышленности Кувейта шейх Ахмед аль-Абдулла аль-Сабах (Ahmed Al Abdullah Al Sabah). Также бывший специальный посланник Китая на Ближнем Востоке Сунь Бигань (Sun Bigan) предупредил газету о том, что существует серьезный риск углубления противоречий между Китаем и США за влияние на ближневосточную энергоресурсную базу.

Ранее в мировых СМИ появлялась информация, что власти США с целью кардинального оздоровления своей финансово-кредитной системы и для того, чтобы воспрепятствовать ее разрушению, намерены создать так называемый Северо-Американский Союз с общей валютой "амеро".