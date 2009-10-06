Объем Фонда гарантирования вкладов увеличился на 82 млн. грн.

Объем Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сентябре текущего года увеличился на 82 млн. грн. и на 1 октября 2009 года составил 4,798 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении фонда, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 октября т.г. количество участников фонда составляло 181, количество временных участников – 2.

На сегодняшний день Фонд осуществляет выплаты гарантированных сумм возмещения вкладчикам ликвидируемых "Европейского банка развития и сбережений", банка «Причерноморье» и «Одесса-Банка».

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.