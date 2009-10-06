Валовые международные резервы НБУ в сентябре уменьшились на 2,6%

Валовые международные резервы Национального банка Украины в сентябре 2009 года (по оперативным данным) уменьшились на 2,6%, или 744,3 млн. долл., – до 28 млрд. 126,7 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном сегодня на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за сентябрь составил 13 млрд. 333 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило «минус» 1 млрд. 234,7 долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам сентября составил 3 млрд. 193,3 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, – 1 млрд. 313,8 млн. долл., объем валюты, проданной населению, – 1 млрд. 879,5 млн. долл.

Банковские вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) за прошлый месяц уменьшились на 49,8 млн. долл. и на 30 сентября составили 13 млрд. 271,1 млн. долл.

По данным НБУ, в августе 2009 года реальный эффективный обменный курс (РЭОК) гривни снизился против декабря 2008 года на 0,1%. При этом номинальный эффективный обменный курс гривни уменьшился на 3,1% в связи с ее девальвацией относительно валют стран - основных торговых партнеров Украины. Однако превышение отечественной инфляцией уровней инфляции в этих странах на 3,0 п.п. привело к более умеренному снижению РЭОК гривни.