Золото установило новый ценовой рекорд

Цена золота установила новый рекорд благодаря падению доллара, сообщает Рейтер.

В 16.15 золото торговалось по $1.034,95 за унцию, поднявшись ранее до $1.036,40. Предыдущий рекорд, установленный в марте 2008 года, составлял $1.030,80 за унцию.

"В ближайшие три-шесть месяцев мы станем свидетелями новых рекордов. Думаю, инвесторы готовы продавать доллар и покупать другие валюты, включая золото", - сказал аналитик JP Morgan Майкл Янсен.

В Нью-Йорке декабрьские фьючерсы на золото также обновили абсолютный максимум и торговались по $1.036,40 за унцию в 17.15 МСК, ранее добравшись до $1.038.