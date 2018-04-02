Рынок страхования только нащупал дно, самый тяжелый этап впереди…

Уже прошел год кризиса, но, похоже, что только сейчас украинские страховщики нащупали «дно». Кто-то так и не сможет с него подняться, а тот, кто найдет дополнительные ресурсы, возможно, укрепит свои позиции. В любом случае, страховщиков в Украине станет меньше…

Интервью УНИАН главы правления АСК «ИНГО Украина» Игоря Гордиенко.

- Прошел год с начала кризиса. Можно ли говорить о том, что для украинского рынка страхования самое плохое позади? Какова вероятность ухудшения ситуации?

Сегодня у нас есть объективные показатели по первому полугодию, и они говорят о том, что рынок собрал чуть больше 9 млрд. грн. страховых платежей. В то же время, если анализировать агрегатные показатели с учетом девальвации гривни, то мы откатились в 2004 год. Это - общая оценка, несмотря на то, что по итогам года сбор страховых платежей ожидается на уровне 18 млрд. грн.

По некоторым показателям, в частности, структура портфеля и соотношение корпоратива и розницы, когда начинает доминировать корпоратив, ситуация очень напоминает рынок образца 2004 года.

Реальный рынок в период кризиса сократил свои объемы приблизительно на 25-30%. Ни для кого не секрет, что двигателем развития на протяжении последних 2 лет было кредитование. В текущем же году сбор страховых платежей через банковский канал сократился более чем на 50%. Кроме того, корпоративные клиенты на 20-30% сократили бюджеты как по страхованию имущества, так и страхованию персонала. Помимо этого, страховые компании начали терять деньги на инвестициях из-за невозврата банковских депозитов и обвала фондового рынка. Вся сегодняшняя картина и сценарий развития рынка говорит о том, что после текущего года нужно будет привлекать существенный капитал для пополнения потерь.

Таким образом, судя по названным параметрам, кризис украинского страхового рынка не закончился. Основные события будут разворачиваться по итогам четвертого квартала, когда станет понятно, сколько капитала не хватает для погашения обязательств, и уже в первом квартале начнется самый тяжелый для страхового рынка процесс. Хотя уже сегодня можно наблюдать определенные проявления этой ситуации. Госфинуслуг почти на каждом заседании отзывает или приостанавливает лицензии страховщиков, ведет переговоры с акционерами компаний о пополнении уставного капитала. Такое положение дел вероятно еще усугубится. Внешний фон таков, что основная борьба будет разворачиваться в корпоративном секторе и борьба за корпоративных клиентов будет достаточно жесткой. При этом розничный сегмент значительно сократился и практически так же достиг уровня 2004 года. Прогнозировать сейчас очень трудно, но, скорее всего, некоторого оживления экономики можно ожидать не ранее второй половины 2010 года. Сейчас мы только нащупали дно, и дальше - сокращение количества компаний и концентрация бизнеса. Пик этого процесса будет в 2010 году, то есть, последствия кризиса для украинского страхования будут видны во второй половине 2010 года.

- Насколько могут пострадать крупные компании?

И до кризиса и в период кризиса существуют две стратегии. Первая ориентирована на захват рынка, что и делает сегодня ряд украинских страховщиков. Вторая стратегия предусматривает получение компанией прибыли. Максимальная прибыль у компаний со второй стратегией, там все жестко – и цены, и оценка рисков, но они не гонятся за долей рынка. Любую стратегию должны одобрить и поддержать акционеры. Так, Акционеры компаний, которые приняли первую стратегию, хорошо понимают, сколько им придется платить. Я говорю о 10-15 крупных компаниях, у которых есть стратегические акционеры.

В данной ситуации я не могу сказать, что та или иная стратегия является правильной, все зависит от выбора акционеров и не изменится ли он спустя какое-то время. На сегодняшний день одним из самых серьезных рисков украинского рынка, вот этих 10-15 компаний, является позиция акционеров. У компаний, которые в условиях кризиса ведут достаточно агрессивную стратегию по захвату доли рынка, кассовый разрыв между премиями и выплатами растет драматически. Если компания сокращает объемы операций, то у нее выплаты выстраиваются в зависимости от сбора премий.

- Что может, на Ваш взгляд, повысить эффективность работы Госфинуслуг с проблемными СК?

Более эффективной работе Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) с проблемными страховыми компаниями будет способствовать отмена практики частой смены руководства комиссии.

Самый главный вопрос - болезнь нашего регулятора в том, что посмотрите, как часто там меняются люди. Каких-то рекомендаций относительно работы с проблемными страховщиками регулятору сегодня давать не нужно, достаточно, чтобы руководство комиссии не менялось 10-15 лет. За это время удастся внедрить все необходимые для эффективного надзора программы и стандарты.

Моя рекомендация - не менять людей в течение хотя бы 10-15 лет. Все остальное они прекрасно знают. Дайте им гарантии, что их не снимут, и они будут работать.

(За все время существования Госфинуслуг ее руководителями были: Виктор СУСЛОВ (с декабря 2002 по апрель 2006 и с марта 2009 года по сегодняшний день) и Валерий АЛЕШИН (с июня 2006 года по март 2009 года) – ред.).

- Пересматривала ли компания планы в течение года, и какие меры предпринимались для преодоления кризиса?

Антикризисная программа компании была принята акционерами в конце 2008 года. Она состоит из нескольких направлений. Первое – программа сохранения активов. В этой связи принята программа работы с инвестициями, в т.ч. депозитами в проблемных банках. Второе - сокращение и контроль расходов. Третье – усиление процедур андеррайтинга. Он касается двух моментов – более тщательное проведение оценки риска и адекватная тарификация. Ни в коем случае нельзя сегодня демпинговать, то есть, снижать цену страхования ниже расчетной. Четвертое направление – совершенствование процедуры выплат. Это касается изменения отношений с контрагентами, что влияет на объем убытков. В случае с автострахованием - работа с импортерами, с медицинским страхованием - работа с медицинскими учреждениями. Компанией были пересмотрены отношения с этими контрагентами, заключены новые договоры. Фактически, в медицинском и автостраховании мы разработали и внедряем совершенно новую модель отношений. Цель - повысить качество обслуживания клиентов.

- Как изменился план компании по сбору страховых платежей?

План на 2009 год был снижен на 20% против сборов 2008 года. Мы не стали ставить перед собой цель – увеличить сбор страховых платежей, понимая, что это будет связано с перегревом компании. Можно было достичь планируемых цифр, но только нарушив принципы. Например, снизить цену автострахования и других видов, но цена вопроса - кассовый разрыв. Мы подсчитали, что для такой компании, как наша, прирост 100 млн. грн. страховых сборов, в период кризиса, компании обойдется приблизительно в 30-40 млн. грн. дополнительного капитала. Будем честными, акционеры хотят видеть положительный результат. Не исключено, что такой прирост был бы временным, ведь никто не знает, как долго еще будет длиться кризис в Украине. В этих условиях просто никто не посчитал нужным идти на авантюрную политику, потому что попасть в воронку экономических проблем очень легко, а вот выйти из нее – потребуются годы усилий.

- Какой кадровой политики в условиях кризиса придерживается компания?

В конце 2008 и начале 2009 года нам пришлось пойти на частичное сокращение персонала, оно не было драматичным – около 17%. Что касается оплаты труда, то мы ушли от привязки к доллару. Весь этот год и, думаю, последующие забудем слова «доллар» и «евро», будем жить на основе национальной валюты. В принципе, это нужно было сделать еще 7 - 10 лет назад, причем всей стране.

В региональном портфеле компании доминировала розница, и сокращение произошло адекватно снижению розничного портфеля.

- Как изменилась политика компании по формированию региональной сети?

Мы отказались от ряда точек продаж. Там, где они были убыточны, мы их закрыли. Соответственно, это коснулось не только расходов, оплаты труда и сокращения персонала, целый ряд статей был сокращен. Были пересмотрены условия аренды, прекращено финансирование новых проектов, пересчитаны бюджеты.

- На каких продуктах в условиях кризиса компания делает акцент?

У нас нет такого понятия как акцент на продукт, есть портфельная стратегия. Я не могу сказать, что мы ориентируемся на определенный продукт. У компании своя история, свой портфель, свои изменения пропорций приоритетов. Да, в этом году мы внимательно отслеживаем, что происходит на рынке, и принимаются, в первую очередь, антикризисные решения. Поэтому я бы сегодня говорил ни столько об акценте на портфель, сколько в целом о продуктной политике и политике андеррайтинга.

- Как за год кризиса изменилась структура портфеля компании? Сократилась ли доля КАСКО?

Доля КАСКО уменьшилась приблизительно на 15%, в рознице – больше, в корпоративе - меньше. У нас доля КАСКО составляла около 50%, сейчас - порядка 40%, что для диверсификации очень даже неплохо. Это положительный момент для портфеля, ведь у каждого вида страхования есть своя убыточность и свой финансовый результат. КАСКО с точки зрения положительного финансового результата далеко не на первом месте. При этом выросла доля имущественного страхования.

- Как на работу компании повлияли валютные колебания?

Мы начали внедрять новую модель рассмотрения убытков и в целом автострахования. Ведь проблема была в том, что мы не могли адекватно реагировать путем изменения цены на колебания валютного рынка. На сегодняшний день одним из элементов модели являются меры по снижению давления валютных колебаний, особенно евро, на уровень выплат. Существуют определенные договоренности с импортерами, которые хеджируют данные изменения. Ранее счета с одной и той же СТО менялись чуть ли не каждый день по одному и тому же ремонту.

- Какие рекомендации относительно работы в период кризиса компания получила от своих акционеров? Как изменилась политика инвестирования в компанию?

У «Ингосстраха» за 65 лет существования это не первый кризис, соответственно, накоплены опыт и совершенно четкие рекомендации в части поведения компании в такой период. Это все отразилось в утвержденной в конце 2008 года антикризисной программе.

У нас был развернут ряд программ, в частности по IT, развитию сети, но мы его приостановили. Таким образом, объем инвестиций был значительно уменьшен.

- Планируется ли в ближайший год увеличение капитала компании?

Вопрос увеличения капитала рассматривается постоянно, в том числе и за счет собственных ресурсов. Это произойдет, другой вопрос - когда. По итогам 2009 г. будет более ясен тренд на ближайшие два года. На сегодня компания не нуждается в дополнительном капитале.

- Обращались ли в «ИНГО Украина» другие страховщики с предложениями купить их, или выкупить часть портфеля?

Если честно, официальных обращений не было. Были какие-то разговоры, контакты. На сегодняшний день мы придерживаемся утвержденной антикризисной программы и пока не рассматриваем возможность приобретения других компаний.

Я думаю, процесс поиска страховщиками инвестора и продажа портфелей находится в самом начале развития. Но стоит отметить, что страхового портфеля с точки зрения резервов и обязательств не существует. Есть обязательства по выплатам, но нет под это резервов, соответственно, активов. Когда идет речь о портфеле, то у такой компании есть проблемы с выплатами и туманное обещание покрыть затраты в будущем, пока не понятно чем. В западной практике, когда идет речь о передаче портфеля, то передаются обязательства, сформированные резервы и тогда уже идет разговор о цене передачи, собственно о том, кто кому платить должен.

- С какими показателями сбора страховых платежей компания планирует закончить год? И что вы ожидаете в следующем году?

Мы планируем закончить год с объемом сбора страховых платежей на уровне 450-470 млн. грн. На следующий год есть два сценария, но план с акционерами пока не утвержден. Предварительно могу сказать, что существует сценарий роста и сценарий оставаться на этом уровне. И тот и другой имеют свои плюсы и минусы.

Беседу вел Алексей Савченко (УНИАН)