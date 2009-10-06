Саакашвили предложил ограничить дефицит бюджета в Конституции

Президент Грузии Михаил Саакашвили предложил изменить Конституцию, прописав в ней лимит государственных расходов, бюджетного дефицита и внешнего долга, а также проведение референдума для обсуждения повышения налогов, сообщает Рейтер.

Саакашвили представил подготовленный правительством Акт экономической свободы в парламенте, который должен обсудить предложенные изменения.

"Принятие этого акта позволит нам сделать Грузию более привлекательной для зарубежных инвесторов, обеспечит создание новых рабочих мест", - сказал президент Грузии, выступая в парламенте.

Документ, в частности, предусматривает соотношение объема бюджетных расходов к объему внутреннего валового продукта (ВВП) на уровне не более 30 процентов, объема бюджетного дефицита - не более трех процентов, объема внешнего долга - не более 60 процентов.

До сих пор в Грузии не было подобных конституционных ограничений.

Бюджет Грузии на 2009 год предусматривает дефицит на уровне 2,04 процента ВВП, расходы - около 30 процентов ВВП. Внешний долг в 2009 году должен составить около 60 процентов.

Саакашвили сказал, что Акт экономической свободы предусматривает запрет на увеличение числа действующих лицензий и разрешений на ведение предпринимательской деятельности, запрет на создание новых государственных регулирующих органов, а также запрет на наличие в коммерческих банках государственных долей.

Ни в одном из 19 коммерческих банков Грузии у государства нет собственной доли.

Согласно проекту документа, в случае намерения правительства ввести новый налог или повысить налоговую ставку, в стране должен быть проведен референдум.

"Наша политика налоговой либерализации должна быть неизменной. Мы считаем, что введение новых налогов или повышение налоговых ставок не должно быть осуществлено без согласия народа", - сказал Саакашвили.

Экономика Грузии успешно развивалась в последние годы после прихода к власти в 2003 году правительства во главе с Саакашвили. Реформы, направленные на либерализацию экономики, помогли привлечь значительное число инвесторов из-за рубежа.

Грузия заняла 11-е место в мире в опубликованном недавно рейтинге Всемирного банка по простоте ведения бизнеса, улучшив свою позицию по сравнению с прошлым годом на четыре пункта.

Ударом для Грузии стала прошлогодняя война с Россией, влияние глобального финансового кризиса, а также политическая нестабильности внутри страны.

Несмотря на заверения властей о том, что экономика уже стабилизировалась в результате антикризисных мер, правительство было вынуждено пересмотреть прогноз ВВП, заявив, что его объем, по итогам текущего года может сократиться на максимум четыре процента вместо ранее запланированных 1,5 процента.