ВР не приняла решения по результатам отчета правительства

Верховная Рада Украины не приняла ни одного решения по результатам отчета правительства о выполнении государственного бюджета Украины за 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим отчетом от правительства в парламенте выступил заместитель министра финансов Владимир МЯРКОВСКИЙ, председатель Счетной палаты Валентин СИМОНЕНКО. Позицию ВР по этому вопросу представил председатель Комитета по вопросам бюджета Николай ДЕРКАЧ.

По результатам отчета ВР рассматривала три проекта постановления. Проектами постановлений, внесенными правительством, а также Бюджетным комитетом ВР, предлагалось утвердить отчет правительства, однако правительственное постановление получило 170 голосов народных депутатов из 432, зарегистрированных в сессионном зале, а постановление Бюджетного комитета – 175 из 432.

Кроме того, не получило поддержки депутатов и постановление, внесенное депутатами от фракции Партии регионов, которым предусматривалось не утверждать отчет правительства. Его поддержали лишь 176 из 431 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Вечернее заседание Верховной Рады Украины закрыто.