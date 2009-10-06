Увеличение ресурсов МВФ повлечет к недобросовестному использованию

Масштабное увеличение ресурсов Международного валютного фонда (МВФ) может повлечь за собой "риск недобросовестности" использования этих средств, цитирует РИА Новости представителя Германии в МВФ и президента Немецкого федерального банка Акселя Вебера.

По словам Вебера, слова которого цитирует агентство Франс Пресс, значительное увеличение ресурсов Фонда будет может стать своеобразным призывом к тому, что все страны начнут обращаться к организации за "спасением" в условиях экономической нестабильности. "Мы не уверены в том, что МВФ должен брать на себя функцию генерального страхования за обязательства государственного сектора. Появится риск неверных инициатив как для получателей кредитов, так и для инвесторов", - цитирует агентство заявление Вебера в Стамбуле, где во вторник открылась ежегодная сессия МВФ и Всемирного банка (ВБ).

Ранее, напоминает агентство, ряд государств-членов МВФ выступил за увеличение ресурсов базирующейся в Вашингтоне организации более чем на 500 миллиардов долларов (почти 340 миллиардов евро) с целью увеличить его кредитоспособность для оказания помощи странам, пострадавшим от мирового экономического кризиса. Германия в рамках данного соглашения предоставила Фонду кредит в размере 15 миллиардов долларов.

"Вопросы риска недобросовестности возникают и вследствие крупного увеличения ресурсов фондов, которое происходит сейчас", - отметил Вебер, представляющий в МВФ крупнейшую экономику Европы. Термин "риск недобросовестности", отмечает агентство, относится к основному принципу работы центральных банков. Согласно этому принципу кредитор должен отдавать себе отчет в том, что опрометчивое предоставление кредитов может впоследствии обойтись ему очень и очень дорого.