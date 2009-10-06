Astrum: Повышение соцстандартов вызовет сильную инфляцию

Учитывая широкий охват населения законопроектом о повышении социальных стандартов, а также предусмотренные им многомиллиардные дополнительные доходы украинских потребителей, его инфляционный потенциал является очень высоким.

Об этом УНИАН сообщил экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума носит определяющий характер для широких слоев населения страны. Только в трех ключевых государственных отраслях (госуправление, образование и здравоохранение) численность работников насчитывает 3,5 млн. человек. Оклады в данной отрасли непосредственно привязаны к минимальной заработной плате, и автоматически повышаются вместе с ней.

К тому же во многих отраслях экономики (в частности, на промышленных предприятиях) размер должностных окладов работников также зачастую в той или иной степени привязан к размеру минимальной заработной платы. Так что расходы в результате повышения минимальной зарплаты несет не только государственный, но и частный сектор.

А.БЛИНОВ также отметил, что повышение прожиточного минимума влияет на размер пенсий для порядка 13 млн. украинских пенсионеров. Учитывая такой широкий охват населения данным законопроектом, а также предусмотренные им многомиллиардные дополнительные доходы украинских потребителей, его инфляционный потенциал является очень высоким. Впрочем, по словам эксперта, принятый депутатами в первом чтении законопроект по масштабам повышений намного «скромнее» по сравнению с изначально предлагавшимися законопроектами.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 октября, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы в 2010 году».

Согласно законопроекту, предусматривается установить прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законопроектом предусмотрено установить минимальную заработную плату с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.