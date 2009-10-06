Эксперты: Повышение "минималки" усилит экономический кризис

Эксперты считают, что повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума приведет к усилению экономического кризиса в Украине.

Об этом идет речь в переданном УНИАН опросе экспертов-экономистов, проведенном компанией “Социополис”.

В компании напомнили, что Верховная Рада сегодня в первом чтении приняла проект закона «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы в 2010 году», которым существенно повышается уровень минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ назвал принятое ВР в первом чтении решение о повышении прожиточного минимума и минимальной зарплаты «медвежьей услугой людям».

Эксперт отметил, что социальные стандарты, заложенные правительством в проекте госбюджета на 2010 год, являются взвешенными, и не несут угрозы макроэкономической стабильности страны.

По словам И.БУРАКОВСКОГО, в то же время сегодняшнее решение ВР – это риск для финансовой системы. Потому что в случае принятия данного закона в целом с проблемой нехватки средств столкнется не только государственный бюджет, но и предприятия, которые вряд ли в условиях кризиса смогут приспособиться к «новым социальным стандартам».

В свою очередь, президент Центра экономического развития Александр ПАСХАВЕР назвал сегодняшнее решение парламента крайне неудачным.

Он отметил, что этот законопроект - политический компромисс. Эксперта беспокоит сам факт рассмотрения подобных законов в то время, когда страна находится в сложном экономическом положении, когда социальные стандарты повышаются не в результате улучшения экономической ситуации, а по политическим соображениям. «Поэтому нынешнее решение Верховной Рады относительно повышения минимальной заработной платы можно назвать крайне неудачным», - сказал А.ПАСХАВЕР.

Также негативно оценил проект закона о повышении социальных стандартов заведующий отделом экономической и социальной стратегии Национального института стратегических исследований Ярослав ЖАЛИЛО. Он отметил, что резкий рост – почти в полтора раза – минимальной зарплаты приведет к валовому росту стоимости рабочей силы и в бюджетном секторе, и в сфере производства. «Это несет инфляционный риск, - считает эксперт. – Если и увеличивать социальные показатели, то это нужно делать постепенно, учитывая реальную экономическую ситуацию».

По мнению эксперта Школы политической аналитики при НАУКМА Сергея КИСЕЛЕВА, сегодняшнее решение депутатов «выглядит как достаточно большая авантюра». Эксперт отметил, что резкое повышение минимальной зарплаты – с 650 грн. в месяц до 869 грн. – может привести к разбалансированию государственного бюджета и увеличению его дефицита. Это, в свою очередь, влечет за собой риск увеличения инфляции и падения курса гривни к иностранным валютам, отметил С.КИСЕЛЕВ. «Социальные стандарты повышать нужно, - заметил он, - но в кризисных условиях стоило бы оказывать адресную поддержку наиболее незащищенным гражданам, как это предлагает правительство в своем проекте бюджета на следующий год».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 октября, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы в 2010 году».

Согласно законопроекту, предусматривается установить прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законопроектом предусмотрено установить минимальную заработную плату с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.