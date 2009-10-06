Дефицит бюджета Греции может превысить максимум для еврозоны

Дефицит греческого бюджета к концу 2009 года может более чем втрое превысить разрешенный для еврозоны максимум в 3%, заявил во вторник глава Банка Греции Йоргос Провопулос. Об этом сообщает РИА Новости."Бюджетный дефицит приближается к цифре 10% ВВП", - сказал Провопулос на конференции Международного валютного фонда в Стамбуле.

Слова председателя ЦБ цитируют греческие телеканалы. По его мнению, формирование правительства по итогам воскресных выборов способствует принятию решительных мер для борьбы с дефицитом. "Широкая поддержка, которую получило недавно избранное греческое правительство, существенно облегчит реализацию требующихся реформ", - считает Провопулос.

Ожидается, что в ближайшие часы премьер-министр Греции Йоргос Папандреу, социалистическая партия которого убедительно выиграла выборы 4 октября, назовет состав своего правительства. Пост министра финансов прочат экономисту Йоргосу Папаконстантину, выпускнику Лондонской школы экономики, а министром экономики и развития может стать Лука Кацели, бывшая преподавательница Йельского университета и координатор экономической политики социалистов. Ушедшее в отставку правительство Костаса Караманлиса планировало к концу 2010 года снизить дефицит бюджета до разрешенных 3% с 5% в 2008 году, но эксперты и оппозиция назвали этот план нереальным.