БЮТ: Повысить соцстандарты можно только за счет денежной эмиссии

Единственно возможным путем обеспечить повышение социальных стандартов является денежная эмиссия - Кожемякин

Киев. 6 октября. УНИАН. Первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН заявляет, что единственно возможным путем обеспечить повышение социальных стандартов является денежная эмиссия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции БЮТ, об этом он сказал, комментируя принятие сегодня в первом чтении проекта закона «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы в 2010 году».

По словам А.КОЖЕМЯКИНА, «Партия регионов прекрасно это понимает, и сознательно пошла на этот рискованный шаг».

«В то же время, – заметил народный депутат, – показательным является то, что опасную инициативу ПР беспрекословно поддержала часть фракции НУ-НС, которая близка к господину ЮЩЕНКО».

По убеждению А.КОЖЕМЯКИНА, такие согласованные действия и синхронное голосование ПР и близкой к В.ЮЩЕНКО части НУ-НС “свидетельствуют об объединении этих двух политических против коалиции и правительства”.

«Они начали настоящие военные действия против правительства. И это невзирая на то, что ни ПР, ни депутаты из НУ-НС, которые сегодня поддержали инициативу «регионалов», не предложили ни одного законопроекта о наполнении государственного бюджета. В действительности – их война не против правительства, это война против украинских граждан» - подчеркнул А.КОЖЕМЯКИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 октября, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы в 2010 году».

За данный законопроект проголосовали 259 из 444 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно законопроекту, предусматривается установить прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законопроектом предусмотрено установить минимальную заработную плату с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.