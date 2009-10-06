ОАЭ: Тайных переговов о замене доллара при рассчете за нефть не было

Глава Центрального банка ОАЭ Султан Насер ас-Сувейди опроверг информацию, появившеюся во вторник в британской газете Independent, о том, что страны Персидского Залива, Китай, Россия, Япония и Франция провели ряд встреч, в ходе которых обсуждался отказ от доллара при расчетах за нефть, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление ас-Сувейди.

По данным Independent, в тайных переговорах, проходивших на уровне министров финансов и глав Центробанков, обсуждалась возможность введения новой валютной корзины для оплаты энергоносителей, которая будет состоять из золота, иены, юаня, евро и новой объединенной валюты государств-членов Совета сотрудничества стран Залива. "Никакой встречи вообще не было", - заявил агентству ас-Сувейди.

По словам главы Центрбанка ОАЭ, "доллар не будет меняться (на какую-либо другую валюту), потому что он (доллар) является основной инвестиционной валютой, используемой в расчетах на мировом рынке".