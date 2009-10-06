Госкомстат: В Украине инфляция в сентябре к августу составила 0,8%

В Украине инфляция в сентябре к августу текущего года составила 0,8%, а к сентябрю 2008 г. – 16,8%. С начала текущего года инфляция составила 9,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В сентябре цена на продукты питания увеличилась на 0,3%, хлеб и хлебопродукты - на 0,6%, мясо и мясопродукты – на 0,7%, алкоголь и табачные изделия – 1,5%, овощи – снизилась на 4,1%, сахар – снизилась на 0,5%.

Как сообщал УНИАН, в августе к июлю текущего года дефляция составила 0,2%, инфляция в августе к августу 2008 г. – 15,3%. С начала текущего года инфляция составила 8,2%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2009 год рассчитан, исходя из показателя инфляции – 9,5%.

На сегодняшний день международные финансовые организации прогнозируют, что размер инфляции по итогам года в Украине составит 13%.