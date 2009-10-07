Цена на золото взлетела до рекордной отметки

Цена на золото во вторник 6 октября взлетела до рекордной отметки на фоне снижения курса доллара, вызванного слухами о том, что нефтедобывающие страны готовы отказаться от доллара, сообщает k2kapital..

Давление на американскую валюту оказало и решение австралийского Центробанка повысить ключевую процентную ставку.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, декабрьские фьючерсы на поставку золота закрылись ростом на 2,2% на отметке $1039,70 за тройскую унцию. В ходе торгов цена на золото поднималась до $1045 за унцию.