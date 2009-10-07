Данилишин: Инфляция в сентябре вызвана ростом цен на импорт

Общий рост цен в сентябре на 0,8% по сравнению с августом – ниже, чем в сентябре 2006-2008 годов, и вызван он в основном ростом цен на услуги образования и подорожанием импорта из-за девальвационных тенденций на валютном рынке, считает министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

В предоставленном УНИАН пресс-службой Минэкономики комментарии министра отмечается, что стоимость услуг в заведениях высшего образования выросла на 16,9%, в заведениях среднего образования – на 12,8%, цены на импортную бытовую технику выросли на 1,1%, на автомобиле – на 3,5%, на фармацевтическую продукцию – на 1,4%.

Рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки составлял лишь 0,3%.

В то же время, в Минэкономики отмечают, что в сентябре наблюдалось снижение цен на овощи – на 4,1%, фрукты – 1,6% и впервые с начала года – на сахар – на 0,5% против роста на 8,5% в августе.

В целом факторами, которые сдерживали развитие инфляционных процессов в сентябре, были: высокий урожай зерновых в текущем году; продолжение тенденции снижения цен реализации сельскохозяйственной продукции; сезонность, повлекшая снижение цен на плодоовощную продукцию, в том числе на картофель; снижение цен на сахар в сентябре на мировых рынках и формирование аналогичной тенденции на внутреннем рынке; отрицательные темпы прироста монетарных агрегатов: денежная масса на протяжении сентября снизилась на 1,4 млрд. грн. или на 0,3%; наличность в обращении уменьшилась на 0,3 млрд. грн. или на 0,2%, сокращение потребительского кредитования и реализация совместных антиинфляционных мероприятий правительства и Национального банка.

Ускоряющим инфляционные процессы внутренним фактором было принятие изменений к законодательным актам по вопросам повышения ставок акцизного сбора, что повлияло на повышение цен на подакцизные товары – на алкогольные напитки – на 2,1% (3,4% в августе и 1,7% в июле).

Вместе с тем, под воздействием роста цен на мировом рынке и повышения пошлины на экспорт нефти Россией продолжалось повышение цен на горюче-смазочные материалы на внутреннем рынке. «В целом подорожание горюче-смазочных материалов в сентябре (на 4,8%), учитывая незначительный удельный вес в общих потребительских расходах населения (1,4%), прибавило к общей инфляции лишь 0,1 процентный пункт (п.п.)», – подчеркнул Б.ДАНИЛШИН.

По словам министра экономики, на фоне роста цен на горюче-смазочные материалы продолжался рост цен на транспортные услуги (на 1,2%) как за счет автодорожного транспорта – на 1,3%, так и за счет незначительного роста тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки – на 0,5%. «Увеличение цен в целом в разделе «транспорт» составляло 2,8% (2,5% в августе), не последнюю роль в этом сыграл существенный рост цен на автомобили (3,5%)», – считает Б.ДАНИЛИШИН.

Он убежден, что девальвация национальной валюты к доллару США в сентябре также ускорила развитие инфляционных процессов (официальный курс гривны на конец сентября снизился на 0,2% с 7,989 грн./дол. США в августе до 8,004 грн./дол. США в сентябре).

Вместе с тем Б.ДАНИЛИШИН отметил, что среди рисков возобновления негативной динамики инфляционных процессов сегодня остаются «фактор задолженности» и «депозитный фактор», ввиду оттока депозитов.

«В целом, траектория среднегодового индекса цен (изменение цен по отношению к соответствующему периоду предыдущего года) оставалась нисходящей: с 125,2% в 2008 году до 116,8% в сентябре этого года. Текущий индекс потребительских цен (в расчете к соответствующему месяцу предыдущего года) в сентябре снизился на 0,3 п.п. – до 115% в сравнении с августовским и остается ниже значения прошлого года», – отметил Б.ДАНИЛИШИН, подчеркнув, что динамика этих индексов свидетельствует о формировании значительно низшего инфляционного фона на потребительском рынке по сравнению с прошлым годом.

Говоря о ситуации в регионах, следует отметить, что в сентябре рост потребительских цен наблюдался во всех регионах. Наивысшие темпы – более 1% – наблюдались в Хмельницкой, Львовской (на 1,4%) и Одесской (на 1,2%) областях. Наименьшие темпы роста цен были зафиксированы в Луганской (0,4%), Николаевской и Херсонской областях – по 0,5%.