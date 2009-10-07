Доллар укрепляет свои позиции

Курс американского доллара на торговой сессии в среду 7 октября повышается по отношению к британскому фунту пятый день подряд на фоне спекуляций о том, что Федеральная резервная система (ФРС) США может в скором времени повысить ставки, сообщает k2kapital..

Активный спрос на американский деньги спровоцировало заявление одного из представителей ФРС о том, что центробанк должен начать повышать ставки "скорее раньше, чем позже", которое добавило привлекательности американским активам. Сегодня за один фунт предлагают уже не $1,5922 как накануне вечером на торговой сессии в Нью-Йорке, а $1,5882. По отношению к евро доллар сегодня укрепляется впервые за 4 торговых дня, участники торгов сочли, что снижение долларовых котировок было чрезмерным. Евро падает с $1,4722 за евро до $1,4685 за евро после роста до $1,4762 за евро, максимальной отметки с 24 сентября.

Не слишком удачным образом складывается ситуация на торговых площадках для валюты страны "восходящего солнца", которая дешевеет по отношению к доллару на фоне ралли, наблюдаемого на азиатских фондовых площадках и новых признаков восстановления мировой экономики – с 88,82 иены/доллар до 88,96 иены/доллар. К евро иена немного укрепляется – со 130,76 иены/евро до 130,63 иены/евро.