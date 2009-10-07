В РФ ужесточат наказание за нелегальное изготовление алкоголя

Правительство РФ поддержало законопроект об ужесточении ответственности за нелегальное производство алкоголя, разработанный депутатом Госдумы Василием Копыловым, пишет в среду газета "Ведомости". В распоряжении издания имеется положительный отзыв на проект, подписанный руководителем аппарата правительства Сергеем Собяниным, сообщает РИА Новости..

В законопроекте предлагается добавить в статью 171 УК РФ, которая предусматривает наказание за производство, перевозку и сбыт немаркированной подакцизной продукции, пункт о том, что уголовно наказуемым является также производство и оборот алкоголя, информации о котором нет в единой государственной автоматизированной информационной системе учета (ЕГАИС).

Сейчас статья 171 за такие нарушения предусматривает штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы до трех лет со штрафом до 80 тысяч рублей. Членам организованной группы за производство водки без подачи сведений в ЕГАИС грозит срок до шести лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Поддержало правительство и идею Копылова увеличить штрафы. Сейчас максимальный штраф за нарушение оборота и учета спирта и алкоголя - до 4 тысяч рублей для должностных лиц и до 80 тысяч рублей для компаний, напоминают "Ведомости". Депутат предложил увеличить штраф до 1 тысячи минимальных размеров оплаты труда (Собянин указал, что в КоАП МРОТ не используют, поэтому штраф в проекте будет указан в рублях) или приостановки деятельности компании до трех месяцев с конфискацией всей продукции, информации о которой нет в ЕГАИС.

Меры направлены в первую очередь против заводов, которые отключают на ночь ЕГАИС и выпускают неучтенную продукцию в так называемую третью смену, объясняет свою инициативу Копылов. В 2008 году было обнаружено 50 таких легальных заводов, говорит депутат. Еще 558 подпольных цехов в прошлом году выпускали нелегальную водку. Из запланированных в бюджете 124 миллиардов рублей акцизных сборов было получено чуть более половины.

Представитель Союза производителей алкогольной продукции (СПАП, объединяет крупнейших производителей алкоголя) Дмитрий Добров говорит, что объединение поддерживает эти предложения, но считает необходимым "конкретизировать процедуру применения статей". "Необходимо исключить ситуацию, когда добросовестный участник рынка внес всю необходимую информацию в ЕГАИС, но по не зависящим от него причинам фиксация сведений не произошла", - пояснил Добров.

По оценке директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, в 2009 году в России будет произведено 2,1 миллиарда бутылок легальной водки и 1,5 миллиарда бутылок нелегальной.