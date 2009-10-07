Резервный банк Австралии повысил учетную ставку на 0,25 п.п.

Резервный банк Австралии принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта - до 3,25 процента

Австралия первая страна, среди развитых, повысила свою ставку рефинансирования. Необходимость повышения объяснялось тем обстоятельством, что экономика страны вышла из рецессии. Поэтому, чтобы не допустить роста инфляции, правительство и повысило стоимость денег на финансовом рынке. В данном случае не главное размер повышения ставки рефинансирования, более важно наличие самого повышения, что на мировом рынке воспринимается как положительный фактор.