Межбанк: торги по доллару открылись падением – 8,28/8,34 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 8,2830/8,3425 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили – 0,2787/0,2803, котировки по евро-гривне ушли вниз – 12,1875/12,2610. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,4712/14 (вторник - 1,4723/25).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.