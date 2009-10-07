Межбанк: торги по доллару открылись падением – 8,28/8,34 грн./долл.
11:21, 07 октября 2009Финансы
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По евро - тоже - – 12,18/12,26 грн./евро
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 8,2830/8,3425 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили – 0,2787/0,2803, котировки по евро-гривне ушли вниз – 12,1875/12,2610. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,4712/14 (вторник - 1,4723/25).
Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.
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