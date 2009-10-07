Согласно прогнозам, инфляция в 2009 году составит минимум 15%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента председатель Счетной палаты Украины Валентин СИМОНЕНКО во время обсуждения вопроса об информации правительства относительно исполнения госбюджета за первое полугодие 2009 года.

В.СИМОНЕНКО напомнил, что на 2009 год инфляция прогнозировалась в размере 9,5%, но уже за 9 месяцев она составила 9,1%.

Также глава счетной палаты подчеркнул, что, согласно прогнозам, по итогам года падение ВВП составит «как минимум 15-16%».

Он отметил, что в бюджете на текущий год планировался рост промышленного производства, но уже за 8 месяцев текущего года промышленное производство «не растет, а падает». По его словам, в целом падение составило 29,6%.

В.СИМОНЕНКО подчеркнул, что реальная заработная плата в Украине в текущем году уменьшилась на 10,3%, а задолженность по выплате заработной платы достигла 1,6 млрд. грн.