Межбанк: к 12:00 котировки составили 8,33/8,35 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,2830/8,3425, к 12:00 цены выросли – 8,3310/8,3535 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками - 0,2787/0,2803, к 12:00 цены поднялись - 0,2802/14. На российском валютном рынке курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 29,7650 (-0,0375).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4712/14, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,1875/12,2610, к 12:00 цены ушли вверх - 12,2660/12,2980.