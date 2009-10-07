План поступлений от приватизации выполнен на 8,6%

Поступления от приватизации с начала года, по состоянию на 1 октября т.г., составили 731,6 млн. грн. или 8,6% от годового плана. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда госимущества Украины.

Поступления от аренды по итогам января-сентября т.г. составили 506,7 млн. грн. (91% от годового плана), за этот же период перечислено 401 млн. грн. дивидендов (135%).

Справка УНИАН. В Государственном бюджете Украины на 2009 год поступления от приватизации предусмотрены в размере 8 млрд. 501 млн. грн., от аренды – 555,5 млн. грн., дивиденды – 297,8 млн. грн.