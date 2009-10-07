Уровень соотношения госдолга к ВВП на конец года - 25%
13:10, 07 октября 2009Финансы
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Прогноз Минфина
Министерство финансов Украины прогнозирует уровень соотношения государственного долга к ВВП на конец 2009 года на уровне 25%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра финансов Украины Андрей КРАВЕЦ сегодня журналистам.
"Показатель долга к ВВП к концу 2009 года будет составлять немного более 25%", - сказал А.КРАВЕЦ, отметив, что приемлемым является соотношение госдолга к ВВП на уровне не более 60%.
Как сообщал УНИАН, экс-министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК прогнозирует, что соотношение госдолга к ВВП на конец 2009 года составит около 33%.
Прямой и гарантированный госдолг Украины на 31 августа 2009 года составил 280,511 млрд. гривень или 35,112 млрд. долларов.
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