Председатель Счетной палаты Украины Валентин СИМОНЕНКО считает, что кризисные процессы в Украине усугубляются.

Как передает корреспондент УНИАН, об это он заявил на заседании парламента.

В.СИМОНЕНКО подчеркнул, что по итогам 9 месяцев єтого года «видны угрожающие тенденции снижения поступлений в государственный бюджет, по сравнению с 2008 годом».

По его словам, если по результатам 8 месяцев такие поступления снизились на 14 млрд., то уже за 9 месяцев – «это уже почти 23 млрд. грн».

Председатель Счетной палаты подчеркнул, что за 9 месяцев в госбюджет поступило 146 млрд. грн., что составляет 61% от годового плана.

«Полные, как говорится кранты, с выполнением общего фонда, в который поступило 107 млрд. грн., а это всего лишь 59% от запланированного», - добавил В.СИМОНЕНКО.

По его словам, расходы государственного бюджета также не выполняются.

Он подчеркнул, что, в частности, около 80% бюджетных программ социального характера не выполнены по итогам 8 месяцев.

В.СИМОНЕНКО также отметил, что государственный долг растет усиленными темпами, и по итогам года он может увеличиться в два раза.

Также председатель Счетной палаты констатировал серьезные проблемы в Пенсионном фонде. По его словам, выплаты пенсий проводятся за счет «государственного бюджета в ущерб социальных программ, то есть это деньги, взятые в долг». «Возможность дальнейшего кредитования Пенсионного фонда за счет госбюджета к ноябрю текущего года будет полностью исчерпана», - заявил В.СИМОНЕНКО. По его словам, нужно принимать «архисрочные меры».

Председатель Счетной палаты также подчеркнул, что в Стабилизационный фонд бюджета за 9 месяцев поступило 2,3 млрд. грн., а дальнейшее «его наполнение более чем проблематично». По его словам, эти средства распределяются без парламента, без согласования с бюджетным комитетом ВР. Он утверждает, что речь идет о 8,9 млрд. грн. (поступлений в Стабилизационный фонд и в 2008 году – УНИАН). В.СИМОНЕНКО сказал, что почти 3 млрд. грн. из этого фонда направлено на заработную плату, что «практически является нецелевым использованием бюджетных средств».

Председатель Счетной палаты подчеркнул, что в стране происходит «потеря управления социально-экономическими процессами», а также ведется «порочная кадровая политика».

«Мировой пик кризиса, вроде бы, прошел, но у нас, уважаемые коллеги, судя по реальной обстановке, все только начинается», - заявил В.СИМОНЕНКО, обращаясь к народным депутатам. При этом он сказал: «Вона – криза працює».